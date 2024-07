„Studium Carnevale“ In Goch kann man die Bütt richtig lernen

Manchem reichen schon laute Musik und Partystimmung, für viele andere ist Karneval ohne Tänze und Büttenredner nicht zu denken. An Mädchen und jungen Frauen, die sich in Tanzgarden engagieren, hat’s in Goch keinen Mangel, bei den Wortbeiträgen sieht das allerdings anders aus. Leute aus den eigenen Reihen zu finden, die sich ans Rednerpult stellen, wird immer schwieriger. Die Karnevalsgesellschaft Vrouwenpoort hat deshalb vor Jahren eine närrische Akademie, das Studium Carnevale, ersonnen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Büttenredner-Nachwuchs auszubilden. In den Corona-Jahren war das nicht möglich, in diesem Jahr wird das Seminar aber wieder angeboten. Bis September sollten sich die Interessenten anmelden. Zwölf dürfen es werden. Auf ihre Auftritte im Gocher Karneval freuen sich die alten Hasen schon.