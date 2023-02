Straßenkarneval in Uedem So bunt feiern die Narren den Rosenmontagszug in Keppeln

Es ist der Höhepunkt der Karnevals-Session: Rosenmontag. Schon am Vormittag wurde in Keppeln mit der Feier des Straßenkarnevals begonnen. Um 11.11 Uhr gab Zugleiter Dieter Kalbfleisch an der Kreuzung Rickenstraße/Klever Straße das Startsignal, dann haben sich die ungefähr 40 Wagen und Fußgruppen Richtung Dorfmitte in Bewegung gesetzt. Angeführt wird der Rosenmontagszug traditionell vom Wagen des Elferrates.