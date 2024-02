Kinderkarneval 2024 So bunt und fröhlich war der Veilchendienstag in Uedem

Den Anfang machte der Elferrat der „Fidelitas“, die in diesem Jahr ein karnevalistisches Jubiläum feiern konnte: „Vor 77 Jahren entfacht, was jedes Jahr so fiert und lacht!“, lautete das Motto der Jecken in schwarz und orange. Eine goldene Zahl 77 hatten sie dabei und natürlich auch den Kinder-Elferrat.