Ganzer Ort steht Kopf So bunt feiert Keppeln den Rosenmontagszug 2024

Keppeln mag nicht der größte Ort am Niederrhein sein. Aber Karneval wird hier ganz groß geschrieben. Und an Rosenmontag steht traditionell der ganze Orte Kopf. Denn: Karneval in Keppeln hat immer einen ganz besonderen Charme. Und der ist so unwiderstehlich, dass sich Menschen aus dem gesamten Kreisgebiet auf den Weg machen, um hier zu feiern.