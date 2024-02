Highlights der Session Die schönsten Bilder der Karnevalssitzungen in Goch und Uedem

Der Karneval hat in Goch und Uedem viele Facetten. Er wird im Zelt und in den Kneipen gefeiert, auf der Straße und natürlich auch: bei den Sitzungen. Und von denen gibt es eine ganze Menge. Manche sagen, in Goch gebe es den besten Sitzungskarneval am Niederrhein. Und wenn da sicher der ein oder andere Klever wiedersprechen würde: Die Stimmung war bei den Sitzungen in Goch und Uedem auch in diesem Jahr wieder mehr als ausgelassen. Oftmals über viele Stunden und bis in die Nacht wurde Prinz Karneval gefeiert.