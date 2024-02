Karneval 2024 am Niederrhein Die Narren regieren in Goch – Tausende beim Rosenmontagszug

Die Narren regieren in Goch! Am Rosenmontag zieht bei Sonnenschein (!) der große Karnevalszug durch die Innenstadt. Und am Niederrhein weiß man: Karneval in Goch – das ist immer besonders. Die Sitzungen sind groß und bunt, es gibt viele aktive Vereine. Der Höhepunkt der Session aber ist der Straßenkarneval am Rosenmontag. Tausende sind auf den Straßen, um das Prinzenpaar zu feiern.