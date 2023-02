Kleine Narren ganz groß Hunderte Kinder bei Karnevalsumzug in Uedem

Der Faschingsdienstag gehört in Uedem den Kindern. Die jüngsten Karnevalisten feierten trotz Nieselwetter mit ganzem Herzen, verkleidet als Piraten, Pinguine oder Löwen ihren eigenen Umzug. Sie wurden begleitet von Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Lehrern auf ihrem Weg von der Feuerwehr aus durch die Mühlenstraße bis zum Markt. Am traditionsreichen Kinderkarnelvalsumzug der Kolpingkarnevalsgruppe Fidelitas Uedem beteiligten sich alle Kindergärten der Schusterstadt sowie die Geschwister-Devries-Grundschule und die Jugendgruppen der Fidelitas. Insgesamt gab es 12 Zugnummern mit über 500 Teilnehmern. Ebenso viele Zuschauer, mehr kleine als große, hatten sich entlang der Mühlenstraße gesammelt, jubelten den Fußgruppen zu und sammelten eifrig die reichhaltigen „Kamellen“, die durch die Luft flogen. „Gesundes“ gab es in Form von Limetten, eine ganze Schubkarre voll. Omas und Mütter freuten sich über Tulpen, die großzügig verteilt wurden. Für gute Stimmung sorgte Musik und die routinierte Moderation durch den Sitzungspräsidenten der Fidelitas, Frank Köster. So bunt und schillernd wie die Seifenblasen, die über allem schwebten, waren die Kinder verkleidet: in den Kolpingfarben kam der Kinderelferrat der Fidelitas daher und führte den Zug an. Es folgten lustige Pinguine vom Kindergarten Lebensgarten/ Lebensblume. Die Minis der Fidelitas hatten sich in pinke, gelbe, grüne und blaue Gummibärchen verwandelt und zogen auf ihrem Bollerwagen auch ein großes gebasteltes Gummibärchen. Der Kindergarten St. Franziskus hatte die „Tiere losgelassen“. Manch ein kleiner Löwe genoss den Zug vom Buggy aus. Die Zebras, Giraffen und Bären griffen begeistert in ihre mitgeführten Baumwolltaschen und warfen ihren Altersgenossen am Rand reichlich Bonbons, Chips- und Popcorntütchen zu. „Wir Kinder wissen’s ganz genau, Piraten rufen auch Helau!“ war das Motto des Kindergartens Kunterbunt / Regenbogen. Einziger Wagen unter den Fußgruppen war die Kutsche mit einem der drei Kinderprinzenpaare der Kindergärten. Sie wurde gezogen von der Kaltblüter-Stute „Ella“, geführt von Gerd Ingenerv und Laurenz Tissen vom Reiterverein Uedem. Vier Schulklassen der Geschwister-Devries-Grundschule zogen mit als Cowboys, Cowgirls und bunte Zootiere. Die Kinder der Klasse 2a hatten sich in witzige Elche verwandelt. Dass hier manche Mutter und manche Erzieherin bei der Gestaltung der „Geweihe“ mitgeholfen hatte, galt als sicher. Die Teenies der Fidelitas waren an diesem Tag Aliens aus dem Weltall ganz in blau und nicht zu übersehen. Sogar eine große Rakete aus Pappmaschee hatten sie gebastelt. Den Schluss bildeten die großen Tänzerinnen der Fidelitas, die „Knollen“ und verkündeten: „Wir sind Dolle, wir sind Uemse Knolle.“ „Unser Kinderkarnevalszug ist für uns ein Höhepunkt in der Session“, sagte Frank Köster. Für die Uedemer Fidelitas sei der Karneval 2023 nach drei Jahren „ohne“ ein voller Erfolg gewesen, mit ausverkauften Sitzungen und einem großartigen Publikum, so der Sitzungspräsident. Ausdrücklich dankte er der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und der Polizei für die Sicherheit beim Umzug durch die Innenstadt. Zum Abschluss feierten die Kinder noch weiter im Bürgerhaus, wo es eigens für sie eine Kindersitzung gab.