Höhepunkt der Session Ganz Goch feiert drei tolle Tage lang den Karneval

Am Karnevalssamstag, 18. Februar, wollen Prinz Achim I. und Prinzessin Svenja II. das Rathaus erobern und Bürgermeister Ulrich Knickrehm den begehrten Schlüssel abluchsen. Zwei Tage später wird sich der Rosenmontagszug durch die Innenstadt schlängeln. An beiden Tagen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in der gesamten Innenstadt.