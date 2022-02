Statt Karnevalsumzug : Queekespiere machen Keppeln bunt

Marie Bruns (links) und Lena Heiming vom Queekenballett haben dabei geholfen, die Sessionshefte in Keppeln zu verteilen. Foto: Breuer Foto: Breuer

Uedem-Keppeln Weil der Rosenmontagszug ausfällt, verteilen Karnevalisten Überraschungstüten an Dorfbewohner, die ihre Fenster karnevalistisch schmücken – Sessionsheft auch im Internet.

(RP) Das zweite Jahr in Folge müssen auch die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Queekespiere in Keppeln auf die Feier der fünften Jahreszeit verzichten, trotz aller Zuversicht hat ihnen die Corona-Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Das ist aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt die Queeken-Vorsitzende Steffi Neu, „wir dürfen zwar nicht mit dem Rosenmontagszug durchs Dorf fahren, möchten aber trotzdem besonders den Kindern eine Freude machen.“

Deshalb fordern die Karnevalisten alle Keppelner auf, in der kommenden Woche Fenster und Vorgärten zu schmücken, mit Luftschlangen, Luftballons, selbst gemalten Karnevalsbildern oder gebastelten Clowns: „Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, Keppeln wird bunt“, sagt Steffi Neu. Am Karnevalswochenende, 26. und 27. Februar, wollen einige Mitglieder des Karnevalsvereins dann durchs Dorf ziehen und kleine Tüten mit süßen Überraschungen an Kinder verteilen, deren Häuser geschmückt sind – natürlich mit dem gebotenen Abstand. Wann die Tüten verteilt werden, ist unter anderem vom Wetter abhängig, diese Informationen werden kurzfristig über die sozialen Medien und auf der Homepage der Queekespiere mitgeteilt.

Auf der ist, unter der Adresse www.queekespiere.de, übrigens auch das aktuelle Sessionsheft zu finden. Das 48 Seiten umfassende Heft ist in den vergangenen Tagen von den Tänzerinnen des Queekenballetts an alle Haushalte in Keppeln verteilt worden. Neben Geschichten aus dem Dorf gibt es auch viele Fotos aus früheren Jahren, mit denen man in Erinnerungen schwelgen und sich auf das kommende Jahr freuen kann, in dem die Queeken wieder ihren Karneval feiern wollen.

Außerdem gibt es ein Quiz, bei dem es unter anderem Verzehrgutscheine für die Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ zu gewinnen gibt. Der Verein bedankt sich bei allen Sponsoren, die auch in dieser schwierigen Zeit die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder unterstützen.

(RP)