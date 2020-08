Gesamtschule Mittelkreis : Wie Unterricht jetzt funktionieren soll

Goch Die Schulleitung der Gesamtschule Mittelkreis in Goch fühlt sich für den Beginn des neuen Schuljahrs gewappnet in Zeiten von Corona gewappnet. Die Einschulung ist im Hubert-Houben-Stadion.

Die ersten Konferenzen sind schon geschafft, die Schulleitung der Gesamtschule Mittelkreis in Goch fühlt sich für den Beginn des neuen Schuljahrs gewappnet. 150 neue Fünftklässler erleben einen Corona-Schul-Start.

Karin Teetzmann Wir haben die Wiederaufnahme des Unterrichts an die Gegebenheiten und die aktuellen Corona-Regeln angepasst. Die Schulleitung hat bereits konferiert, alle weiteren Lehrer werden am Montag umfassend informiert. Schüler und Eltern wissen, dass sie auf der Homepage der Schule alles Wichtige finden können.

Schule in Corona-Zeiten

Schule in Corona-Zeiten : Grüne Klassenzimmer für die Meerbuscher Gesamtschule

Das Ministerium erwartet ja, dass die Schulen wieder komplett auf Präsenzunterricht umschwenken. Ist das in vollem Umfang überhaupt möglich? Und was wird aus dem mühsam erarbeiteten digitalen Lernen?

Teetzmann Es ist ganz wichtig, den Jugendlichen wieder ein Stück Normalität zu bieten. Sie brauchen die Begegnungen, den Austausch mit Alterskameraden, den unmittelbaren Kontakt. Auf Distanz funktioniert das nicht. Andererseits ist es gut, dass das Homeschooling schon bekannt ist. So können Kollegen, die eine Corona-relevante Vorerkrankung haben und deshalb nicht in die Schule kommen, das Distanz-Lernen übernehmen.

Es gibt also weiterhin Lehrer, die wegen des Infektionsrisikos nicht in der Schule unterrichten?

Teetzmann Ich denke, dass etwa zehn Prozent ein Attest haben werden. Zum Glück gibt es an unserer Gesamtschule immer ein Zweier-Team von Klassenlehrern, so dass auch die betroffenen Lerngruppen nicht allein gelassen werden. Und Plattformen wie Moodle oder Teams sind gut eingeführt, die Schüler können damit umgehen.

Müssen Ihre Schüler die Räume häufig wechseln, oder können die Lerngruppen in festen Klassenräumen sitzen?

Teetzmann Wegen der Differenzierung funktioniert das reine Klassenraumprinzip an weiterführenden Schulen kaum, zumal die Fachräume gerade in den Naturwissenschaften ja eingebunden werden müssen. Neben dem festen Klassenraum muss immer auch in Fachräume gewechselt werden. Deshalb sind Masken und strenge Hygienemaßnahmen wichtig.