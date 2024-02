Karneval in Goch IPK Pfalzdorf begeisterte mit bunter Sitzung

Nach dem Gardetanz der Funkengarde präsentierten die Gardefrauen, Gardisten und Jugendlichen wieder eine Playback-Show. Dabei wurden sie in diesem Jahr vom Schützenkönig des Pfalzdorfer Schützenvereins mit seinem Throngefolge begleitet. Davon angespornt setzten die Gäste im Saal zu einer Polonaise an, die quer durch den Saal führte. Kaum hatte das Publikum wieder Platz genommen, ertönten die Trommeln der Gocher Prinzengarde. Prinz Micki II. und Prinzessin Caroline I. der Gocher Viktoria mit ihren Funken, Gardisten und den Musikern aus Pfalzdorf sowie Weeze tauchten den Saal in Rot und Schwarz. Höhepunkt ihres Auftritts war die Überreichung des Oscars an „einen der neun besten Karnevalsvereine in Goch“ an den 1. Vorsitzenden der IPK Michael Artz.