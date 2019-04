Pfalzdorf : „Christus-König-Kapelle“ geweiht

Regionalbischof Rolf Lohmann weihte die private Christus-König-Kapelle in Pfalzdorf ein. Die große Familie, Nachbarn und Freunde waren dabei und freuten sich mit dem Erbauer Heinz Artz, der sich einen Lebenstraum erfüllte. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

GOCH-PFALZDORF Ein Lebenstraum hat sich erfüllt: Die Kapelle, die der Pfalzdorfer Heinz Artz gebaut hat, ist ein echtes Gotteshaus. Regionalbischof Rolf Lohmann hat das Gebäude gesegnet und mit Familie und Nachbarn eine heilige Messe gefeiert.

Für das allermeiste hat Heinz Artz selbst gesorgt. Vor vielen Jahren kämpfte der Klever, der vor 30 Jahren nach Goch zog, darum, auf dem Gocher Berg am Rande eines Wohngebiets ein Begegnungshaus bauen zu dürfen. Er dachte an eine Art Jugendherberge, für die es allerdings keine Genehmigung gab, und versuchte es dann mit einer Kapelle. Die auf eigenem Gelände zu bauen wurde ihm erlaubt. Etwa fünf Jahre lang arbeitete der inzwischen 82-Jährige vorwiegend mit seinen eigenen Händen an dem Haus, das vor einem Jahr erstmals genutzt werden konnte: Die Diamantene Hochzeit wurde in der eigenen Kapelle gefeiert. Allerdings hatte die einen nicht zu unterschätzenden Schönheitsfehler: Sie war nicht geweiht, also kein echtes Gotteshaus.

Die katholische Kirche tat sich schwer mit dem Ansinnen, in diesen Zeiten, wo so viele Kirchen aufgegeben werden, eine neue in den Kreis der bestehenden aufzunehmen. Aber Heinz und Helene Artz waren beharrlich und hatten letztlich Erfolg: Das Bistum Münster beauftragte den leitenden Pfarrer der Kirchengemeinde Gocher Land, Norbert Hürter, die Kapelle als „privaten Andachtsraum“ segnen zu lassen. Diese Segnung fand am Wochenende im Kreise zahlreicher geladener Gäste statt.

info Zum Dank für ein gelungenes Leben Die Idee Im Leben von Heinz und Helene Artz ist vieles gelungen. Dafür dankt der Klever, der zum Pfalzdorfer wurde, seinem Gott mit dem Bau einer Kapelle. Die Umsetzung Von der Baugenehmigung bis zur Fertigstellung vergingen fünf Jahre. Fast alles hat der heute über 80-jährige gelernte Schuster selbst gemacht. Nutzung Natürlich wird die große Familie selbst einige Anlässe finden, in der Kapelle zu beten, aber auch anderen steht sie nach Terminabsprache offen.

Der Erbauer hatte gebeten, das anstehende Fest vorher nicht publik zu machen – ohnehin war kein Platz mehr frei, als der Kirchenchor mit Organist Wolfgang Nowak von der Empore herab zu singen begann. Während Helene Artz jeden Gast herzlich begrüßte und sich noch ein wenig mit den Geistlichen unterhielt, stand Heinz Artz strahlend und mit feuchten Augen ein paar Reihen weiter hinten. Der Rheinischen Post vertraute seine Ehefrau, die sich im Laufe der Bauarbeiten oftmals um ihren Gatten hatte sorgen müssen, an, sie habe „Schüppe, Betonmischer und alte Schuhe“ versteckt, damit der 82-Jährige nicht noch an diesem Tag die Kelle schwinge. Denn es heißt, er baue schon wieder irgend etwas…

Die Einsegnung seines Stein gewordenen Lebenstraums aber verpasste Heinz Artz keinesfalls: Anständig in Anzug, Hemd und Krawatte gekleidet genoss er sichtlich die feierliche Stunde im großen Kreis seiner Lieben. Und lud alle im Anschluss zum Kaffee im Untergeschoss ein. Der begann übrigens schon zur Wandlung zu duften – eine der Besonderheiten in dieser sehr individuellen Kapelle.

Familie Artz hatte sich einen ökumenischen Gottesdienst gewünscht, weshalb auch der evangelische Pfarrer Armin Rosen zum Dienst am Altar antrat. Außerdem waren natürlich Messdiener dabei, Lektoren, Kommunionhelfer und eine Ordensfrau als Vertreterin der Schönstätter Schwestern. Dieser Orden hat der Familie nämlich einige sakrale Gegenstände eines aufgelassenen Klosters überlassen.

Eine Abordnung der KAB Pfalzdorf, deren Mitglied Artz ist, war zugegen und indirekt sogar die Stadt Goch: Klaus Krantz nämlich, der damals die Baugenehmigung unterschrieb, wurde von Artz persönlich zur Einsegnung eingeladen. Und es war dem inzwischen Pensionierten eine Ehrensache, zu kommen. Aus Pfarrer Hürters Worten an die Gemeinde ließ sich durchaus heraus hören, dass es sich die Kirchenverwaltung mit der Genehmigung nicht leicht gemacht hat. Und damit die Christus-König-Kapelle, deren Name auf die Materborner Herkunft des Erbauers zurückzuführen ist, dann doch ein klein wenig „weniger“ ist als andere Gotteshäuser, bekam sie kein Allerheiligstes. Kinder sollen dort nicht getauft werden, sonst allerdings soll alles möglich sein: Hochzeiten, Trauerfeiern, Einkehr bei Radtouren oder Gebete auf der Wallfahrt – wenn die Familie einverstanden ist, denn die Kapelle bleibt ja ihr Eigentum.

Alle Wortbeiträge rankten sich um das Thema Haus bauen, sich zu Hause fühlen, einen Ort haben, sich in Gemeinschaft nahe zu sein. Bischof Lohmann sprach das Thema der allzu oft leeren Kirchen und sinkenden Zahl der Gläubigen an, ermutigte aber gerade deshalb dazu, Jesu Wort weiter zu tragen – „in dieser Zeit, in dieser Welt“. Eine neue Kapelle könne Menschen vielleicht dazu motivieren. „Wir brauchen ja Orte, an denen der Glaube lebendig wird.“