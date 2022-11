Im Gocher Industriegebiet Nord : Bombe auf Gofa-Gelände entschärft

Goch Der Kampfmittelräumdienst hat am späten Abend auf der Baustelle des Fahrzeugherstellers Gofa in Goch eine britische Fünf-Zentner-Bombe entschärft.

Die Beschäftigten im Industriegebiet Nord waren mit ihrer Schicht schon fertig, als am späten Mittwochnachmittag ein Baggerfahrer des Tiefbauunternehmens Siebers, der an der Baustelle zur neuen Gofa-Halle arbeitete, kurz vor Arbeitsende noch eine unerwünschte Entdeckung machte: Seine Baggerschaufel war auf einen massiven Gegenstand gestoßen, der sich schnell als Bombe herausstellte. Gegen 17 Uhr wurde das Ordnungsamt auf den Fund aufmerksam gemacht, die Feuerwehr unter Leitung von Stefan Pieper und die Polizei kamen hinzu, eine Dreiviertelstunde später war der erste Fachmann des Kampfmittelräumdienstes bereits vor Ort. Gemeinsam mit einem zweiten hinzugerufenen Kollegen entschied er, noch am selben Abend die Bombe zu entschärfen. Das war schon deshalb sinnvoll, weil am Abend wenig Verkehr im Bereich der Feldstraße/Am Mooshof herrscht und die nahe Klever Straße besser gesperrt werden konnte. Die Polizei übernahm das gegen 21 Uhr, eine Stunde später war das Ganze schon vorbei. Die beiden Zünder der britischen Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hatten entschärft werden können, eine Sprengung war nicht nötig. Wolfgang Berns vom Ordnungsamt der Stadt Goch war froh darüber, dass nur eine einzige Familie, nämlich der Hausmeister der Gofa und seine Angehörigen, evakuiert werden mussten, einige weitere Bewohner im 500-Meter-Radius wurden lediglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und in ihren Wohnungen zu bleiben. Dass der Kampfmittelräumdienst so schnell tätig wurde, ist für viele Gocher ein Glücksfall, denn wäre die Entschärfung erst am Donnerstag vorgenommen worden, hätte im Umfeld niemand arbeiten können, bei mehreren Unternehmen hätte die Produktion still gestanden. So hingegen ging das Ganze rasch und von den meisten Bürgern unbemerkt über die Bühne. Lediglich späte Besucher eines nahen Fitnessstudios mussten ihr Training abkürzen, und einige Kunden wunderten sich, dass sie von der Polizei auf den Lidl-Parkplatz an der Klever Straße eingewiesen wurden. Um 22 Uhr war die Aktion beendet, nicht einmal eine Sirenen-Entwarnung war nötig – die Entschärfung war ja beinahe unbemerkt über die Bühne gegangen.