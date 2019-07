Kalkar : Beachparty auf der Kalkarer Kirmes

Bürgermeisterin Britta Schulz begrüßte bei der offiziellen Eröffnung des Volksfestes die Besucher: „Kirmes und Schützenfest sind eine traditionelle Veranstaltung“. Höhenfeuerwerk beendet die Kirmes am Montagabend.

„Viel zu heiß“ - nicht nur die Schützen, die die Party am Abend vorbereiteten, sondern auch die Kirmesbesucher und die Schausteller stöhnten bei der Kirmeseröffnung über die Hitze. So ging es an diesem Nachmittag recht ruhig auf dem Marktplatz zu, gegen Abend wurden es dann mehr Besucher. „Bei so einem Wetter gehen die Leute lieber ins Schwimmbad“, sagte ein Mitarbeiter beim „Entenangeln“. Er hoffe, dass am Abend mehr Leute kommen. Die kleinen Plastikenten hatten es gut, schwammen sie doch im Wasser ihre Runden – immerhin fast 300 Stück. Vor allem Kindern macht diese Beschäftigung richtig Spaß, wer wollte, konnte den halben Nachmittag damit verbringen und gleich den Sonderrabatt buchen: 50 Mal Angeln für 13 Euro.