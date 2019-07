Ferienfreizeit des Kreises Kleve : Landrat besucht Detektivteam auf Fingerhutshof

Der Bauspielplatz in Wissel ist in jedem Jahr sehr beliebt – das sah Landrat Wolfgang Spreen bei seinem Besuch sofort. Foto: Kreis Kleve

Kalkar-Wissel Landrat Spreen besuchte die Dtektive auf dem Fingerhutshof in Wissel

(RP) Die kleinen Detektive auf dem Fingerhutshof am Wisseler See versuchten sich gerade an der Lösung eines kniffligen Rätsels, als Landrat Wolfgang Spreen gemeinsam mit Vertretern des Jugendhilfeausschusses die kreiseigene Stadtranderholung besuchte. Die Ferienfreizeit findet zum 41. Mal statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Die Detektive sind los – wir lösen jeden Fall“. Landrat Wolfgang Spreen durfte auch gleich einen eigenen Detektivausweis ausfüllen und sollte miträtseln: „Ob ich als Detektiv geeignet bin, muss sich wohl erst noch herausstellen“, scherzte er und freute sich, dass das Motto für Begeisterung unter den Kindern sorgte.