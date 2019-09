Boeren-Treck : In Kalkar dröhnen wieder die Motoren

Letzte Vorbereitungen für den Boerentreck mit von links Paul Siebers, Georg Remy und RP-Verkaufsleiter Michael Kowalle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Es ist wieder so weit. Am Wochenende findet im Wunderland in Kalkar-Hönnepel das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte und beliebte Boeren-Treck-Spektakel statt. 20.000 Besucher werden erwartet.

Wer in den letzten Wochen die Griether Straße am Kernwasserwunderland in Kalkar befahren hat, konnte auf der Wiese im Schatten der Messehallen, inmitten eines großen eingezäunten Areals, ein riesiges gelbes Zelt bestaunen. Was auf den ersten Blick so aussieht, als würde hier ein Zirkus aufmarschieren, verfolgt tatsächlich einen ganz anderen Zweck. Hier soll am Samstagabend in ganz großem Stil gefeiert werden. Ehe die Menschenmassen sich gegen 19 Uhr ins Innere des gelben Ungetüms bewegen werden, können sie draußen ein Spektakel begutachten, wie man es in dieser Größe am gesamten Niederrhein nur einmal findet. Der Boeren-Treck steht vor der Tür. Ausgetragen wird das Motorsport-Großevent an zwei Tagen. Samstag und Sonntag sollen nach Angaben der Veranstalter mehr als 20.000 Besucher ihren Weg in die Nicolaistadt finden. Zu Spitzenzeiten werden 5.000 von ihnen das weitläufige Gelände füllen. Diese Zahlen sind wahrlich kein Wunder bei dem, was dort geboten wird. Zwei Hauptattraktionen laden zum Staunen ein.

Auf der einen Seite des Event-Geländes werden die Tractorpulling-Wettkämpfe ausgetragen. Hier gehen stolze 120 Traktoren an den Start. Beim Trecker Treck muss ein Zugfahrzeug einen mit Gewichten beladenen Anhänger in möglichst kurzer Zeit über eine bestimmte Distanz transportieren. Mit von der Partie ist auch Paul Siebers. Seine Firma, die Gebrüder Siebers Tiefbau GmbH, ist für die Logistik der planungsaufwändigen Veranstaltung verantwortlich. Siebers selbst, der im Tractor Pulling Team Kleve aktiv ist, hat erst kürzlich bei der Europameisterschaft in Dänemark mitgemacht und wird in Kalkar als Lokalmatador ins Rennen gehen. Mit großer Vorfreude blickt er auf das Heimevent seines Teams, das als Gastgeber mit Organisation und Durchführung des Boeren-Treck-Spektakels betraut ist. „Wir erwarten Traumwetter. Nach der EM haben wir unsere Traktoren frisch gemacht und nehmen hier beim Lauf zur deutschen Meisterschaft teil.“ Stolz ist er vor allem auf die vielen Gäste aus den Niederlanden. Auch sein Team sei schließlich niederländisch-deutsch aufgestellt. Doch unsere Nachbarn von jenseits der Grenze sind nicht der einzige gern gesehene Gast. „In der Superstock-Klasse wird die 16-jährige Europameisterin Naomi Kools mitwirken“, gibt Siebers preis.

Info Zahlen und Fakten zum Boeren-Treck-Spektakel Eintritt Tagesbesucher zahlen am Samstag 19 Euro und am Sonntag 22 Euro. Für Schüler/Studenten kostet der Eintritt Samstag acht und Sonntag neun Euro. Wer unter www.bts-kalkar.de Karten kauft, zahlt je vier Euro weniger. Einlass wir um zehn (Samstag) und neun Uhr (Sonntag) gewährt. Anfahrt Die Parkplatzgebühr beträgt fünf Euro. Für die Zeit des Events ist die Dorfstraße in Hönnepel gesperrt.

Für den Rommelcross, das Highlight der Veranstaltung, haben Motorsport-Begeistere aus Nah und Fern teils monatelang an ihren ausgefallen Fahrzeugen gebastelt. Bei der Fahrt über den matschigen, hügeligen Rundkurs steht dementsprechend nicht Schnelligkeit, sondern Originalität der teilnehmenden Fahrzeuge an erster Stelle. 300 Fahrer haben sich zu diesem Zweck gefunden und warten nur darauf, sich ins Vergnügen zu stürzen.