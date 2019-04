Kulturausschuss : Kalkar bekommt Knotenpunkt-Schilder

Kalkar In diesen Tagen werden die Tafeln für das neue Radwegesystem aufgestellt. Außerdem wurde im Kulturausschuss berichtet, dass die Genehmigung für das Interreg-Projekt „Hansestädte“ eingegangen ist.

Ein abwechslungsreiches Programm hatte die Tagesordnung des Kalkarer Kulturausschusses zu bieten. Und für Harald Münzner, im Rathaus sowohl für den Tourismus, als auch für Kunst und Kultur zuständig, gab es viel vorzutragen. Hingegen für die Politik nur wenig zu entscheiden, denn einige Punkte dienten dem Rückblick auf das vergangene Jahr. Mit dem Programm für 2019, sofern es Musik- und Ausstellungsangebote betraf, zeigte sich der Ausschuss einverstanden. Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin hatte Landrat Wolfgang Spreen das Projekt, das jahrelang vorbereitet wurde, höchstpersönlich vorgestellt, jetzt soll es in den Kommunen rasch umgesetzt werden: das Knotenpunktsystem. Viele Niederrheiner, die sich gerne im westlichen Nachbarland aufhalten, kennen die praktischen „Knoopunten“ von dort seit vielen Jahren. Das „Radeln nach Zahlen“ ist einfach, sicher und dort sehr beliebt. Es handelt sich um ein „Orientierungs- und Radwegelenkungssystem“ – die Karte auf der Lenkstange wird damit überflüssig. Freizeitradler und Radreisende können ihre Touren individuell und spontan gestalten. Übersichtskarten und Verweise auf die nächsten Punkte in Richtung Ziel oder auf einem Rundkurs machen die Orientierung leicht. Auch in Kalkar werden die Schilder nun aufgestellt. Die Neuauflage der Radwanderkarte Kreis Kleve (1:50.000) weise bereits das komplette Knotenpunktnetz aus. Tourenvorschläge mit entsprechender Kartografie auf diesem Knotenpunktnetz werden folgen, heißt es.