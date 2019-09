Kampagne beginnt : 500 Lkw pro Tag bringen jetzt die Rüben

Tim Wischmann, Andreas Dolls und Jürgen Pintzke (v l.) vom Appeldorner Werk freuen sich auf den Beginn der Rübenkampagne. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar In der Zuckerfabrik von Pfeifer & Langen in Appeldorn startet am Montag die Rübenkampagne. Die Situation ist zwar nicht so angespannt wie im Dürrejahr 2018, aber auf eine Rekordernte wagt niemand zu hoffen.

Nicht nur die Menschen am Niederrhein ächzen mittlerweile reglemäßig im Sommer unter Hitze, das zweite trockene Jahr in Folge macht auch den Pflanzen zu schaffen. Die Zuckerrübe macht da keine Ausnahme. „Das Wasserdefizit im Boden aus dem Vorjahr und die geringen Niederschlagsmengen der Sommermonate beeinträchtigen das Wachstum der Zuckerrüben, aber die Situation ist nicht so angespannt wie im Dürrejahr 2018“, sagt Tim Wischmann, Leiter der Abteilung Landwirtschaft bei Pfeifer & Langen in Appeldorn. Auf eine Rekordernte wagt in der Zuckerrübenfabrik dennoch niemand zu hoffen. Die liegt bei 1,3 Millionen Tonnen. „Das werden wir nicht erreichen. Sehr wahrscheinlich bleiben wir unter 1 Million Tonnen“, sagt Wischmann. Damit läge die Ernte knapp unter dem fünfjährigen Mittelwert.

Obwohl der Zuckergehalt in einigen Regionen Deutschlands auf einem hohen Niveau liegt, werden die Rübenerträge insgesamt dadurch nicht kompensiert. „Jede Rübe zählt“, kommentiert Geschäftsführer Uwe Schöneberg die Situation. „Unsere Lager sind so gut wie leer und die Kunden aus Industrie und Handel ordern neuen Zucker. Daher ist es wichtig, dass die Kampagne nun startet und die ersten Landwirte ihre Früchte liefern“, betont er.

Info Das ist Pfefier & Langen Konzern Pfeifer & Langen zählt zu den Top Drei Zuckerproduzenten Deutschlands. An sechs Standorten in Deutschland und weiteren Werken in Europa verarbeitet die Firma Zuckerrüben oder erzeugt Zuckerprodukte. Abnehmer Zu den Kunden zählen die weiterverarbeitende Industrie und der Handel, wo Produkte der Marken Diamant oder Kölner Zucker vertrieben werden.

Am Montag, 30. September, ist es soweit. Dann werden Lkw und Traktoren wieder die Rüben, die auf einer Fläche von 10.000 bis 11.000 Hektar angebaut werden, vom gesamten Niederrhein und aus Westfalen nach Appeldorn in die Nachbarschaft von Burg Boetzelaer bringen. 500 werden an den Werkstoren pro Tag erwartet, rund um die Uhr dürfen sie anliefern.

Mit dem Fokus auf die Rübenakquisistion werden aktuell Landwirte sowohl in der rheinischen, als auch in der westfälischen Region besucht. Ein Großteil der Rübenanbaumenge für das Jahr 2020 konnten bereits unter Vertrag genommen werden, so Pfeifer & Langen. Durch die neue Vertragsgestaltung können sich die Landwirte für ein, zwei oder mehrere Jahre als Lieferanten für Rüben aufnehmen lassen. Je nach Vertragslaufzeit bekommen die Landwirte zum Rübenpreis einen Mehrjahresbonus als Aufschlag.

Durch die Trockenheit der letzten zwei Jahre und den damit schlechten Maiserträgen und -qualitäten haben viele Milchviehbetriebe Sorge, genug Grundfutter für ihre Milchkühe zu bekommen. Hier hat man im Vorfeld den Rübenanbauern schon angeboten, dass sie als Ausgleich die nötige Menge als Pressschnitzel beim Appeldorner Werk bekommen können, erläutert Standort-Leiter Andreas Dolls. Für die Zukunft will man dieses Angebot noch weiter ausbauen. So sollen die Rüben anbauenden Betriebe nicht nur bei der Menge, sondern auch beim Schnitzelpreis gegenüber den „Nichtanbauern“, abhängig von ihrer Rübenliefermenge, deutlich bevorzugt werden.

Seit 2018 profitiert die Appeldorner Zuckerrübenfabrik von zwei neuen Silos sowie einer Produktionsstätte mit Sichter- und Versandanlage. „Hiermit haben wir ein Statement für die Region gesetzt, um höchste Qualität und flexibelste Lieferfähigkeit sicherzustellen“, sagt Dolls. So wird seit einem Jahr der in Appeldorn produzierte Zucker direkt vor Ort für die Industriekunden abgepackt. Dies reduziert Transportwege und trägt zur Verbesserung der Auslastung aller Anlagen und Maschinen bei. Mit der neuen Absackanlage können 25-Kilogramm-Säcke mit Zucker befüllt werden. Dieser Zucker wird zum Beispiel auch an Imker als Winterfutter für Bienen verkauft.