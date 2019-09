Unternehmerabend Kalkar : Der Wohnungsbau in Kalkar muss weiter wachsen

Wie hier in Kleve muss auch in Kalkar mehr gebaut werden. Foto: matthias Grass

Kalkar Unternehmerabend mit der Kreis-Wirtschaftsförderung diskutiert die bauliche Stadtentwicklung mit Fachleuten.

Bürgermeisterin Britta Schulz wird sich für diesen Abend Zeit nehmen, Frank Sundermann als Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Umwelt wird seinen Beitrag leisten, Architekt Michael Wilmsen und Gunnar Ader von Ader & Kleemann Architekten und Rainer Elsmann von der gleichnamigen Immobilien GmbH sind dabei. „Wohnungsbau in Kalkar: Bedarfe – Flächen – Programme“ wird der Unternehmerabend mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve überschrieben sein, der am Donnerstag, 5. September um 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Kalkar beginnt.

Hier dürfte eine Zahl ihre Nennung erfahren, die in der Nicolaistadt besonders nachdenklich macht: In einer jüngsten Wohnungsmarktstudie für den Zeitraum 2016 bis 2030 wurde deutlich, dass Kalkar um 426 Wohnungen wachsen solle, darunter allein 204 Ein- und Zweifamilienhäuser. Dass die Zeichen für bauliche Aktivitäten zur Stunde besonders gut stehen, darauf dürften Stephan Kunz von der NRW.Bank – Fachmann für Öffentliche Förderung im Wohnungsbau – ebenso hinweisen wie Thorsten Welmans von der Sparkasse Rhein-Maas und Frank Rosar von der Volksbank Kleverland eG. „Selten waren die Zinsen so niedrig wie heute“, sagen sie unisono. Sie raten zu raschen Entscheidungen in Zeiten wachsender Baupreise.