Straßenverkehr in Goch : Kalbecker Straße in Goch bis Ende März voll gesperrt

Goch Viele Bürger nutzen die Kalbecker Straße, um zum Gocher Krankenhaus zu fahren. Sie müssen von Dienstag, 21. Januar, an den Weg über die Voßheider Straße. Die Leitstelle ist über die Straßensperrung informiert.

Die Kalbecker Straße wird im Bereich zwischen der Voßheider Straße und der Pannenhofstraße von Dienstag, 21. Januar, an voll gesperrt. Das gab die Stadt Goch am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Grund dafür sind Gas- und Wasserleitungen, die von den Gocher Stadtwerken verlegt werden müssen. Für den Durchgangsverkehr ist die Straße tagsüber voll gesperrt. Anlieger können bis zum Baustellenbereich in die Straße einfahren. In der Zeit von 16 bis 7 Uhr sowie am Wochenende kann die Kalbecker Straße halbseitig befahren werden.