Bei Kässbohrer in Goch Farina Sieben startet als Innungsbeste in den Traumberuf

In der Folge plant Sieben in Düsseldorf die Meisterschule zu absolvieren, um dann den elterlichen Metallbaubetrieb in Weeze zu übernehmen. So ist die nahe Zukunft geplant. „Natürlich ist es sehr schade für uns, dass Farina gehen wird. Aber die Entscheidung ist nachvollziehbar“, sagt Giesen. Vorerst aber ist die Gesellin noch Teil des Teams, das an Tankaufliegern, Kühlkoffern, Sattelaufliegern und Tiefladern schraubt. „Ich will jetzt noch möglichst viel lernen, um gewappnet zu sein, wenn ich in der Firma Verantwortung übernehme“, sagt die 24-Jährige. Insgesamt 29 Junggesellen der Kreis Klever Innung für Metallhandwerk feierten vor wenigen Tagen ihre Lossprechung am Berufskolleg Kleve, mit Farina Sieben war nur eine Frau darunter.