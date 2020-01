Vermisst : Känguru Lui ist verschwunden

Katja Holzschuh am Gehege, in dem auch Lui gehalten wurde. Doch das Känguru ist seit Mittwoch spurlos verschwunden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Das Wallaby lebte in Twisteden, die Polizei wurde bereits eingeschaltet. Die schlimme Befürchtung ist, dass das Tier gestohlen wurde.

Lui ist ein Waisenkind. Die Mutter des Wallaby-Babys starb kurz nach seiner Geburt im Freizeitpark Irrland. Katja Holzschuh wurde daraufhin die Ersatz-Mama des Mini-Kängurus und zog es mit der Flache auf. Inzwischen ist Lui groß und hat mit Artgenossin Lana auf einem Gelände an einem Hof in Twisteden ein neues Zuhause gefunden. Doch seit Mittwoch ist Lui verschwunden. Spurlos. Katja Holzschuh ist verzweifelt. Gegen 13 Uhr hatte ihre Mutter bemerkt, dass das Känguru fehlte. „Wir haben sofort alles in der Umgebung abgesucht, aber Lui ist verschwunden“, erzählt die junge Frau.

Als Katja Holzschuh und ihre Mutter auch nach längerer Suche das Känguru nicht finden, entschließen sie sich dazu, die Polizei einzuschalten. Die Beamten nehmen die Anzeige in Twisteden auf und machen sich ein Bild vom Gehege. Das ist nicht abgeschlossen. Aber normalerweise hängt eine Kette vor dem Tor. Die sei weggewesen, berichtet Holzschuh. Das könnten unmöglich die Tiere getan haben. Zuletzt ist Lui am Dienstagabend auf dem Gehege gesehen worden. Die Mutter von Katja Holzschuh berichtet der Polizei, dass ihr Mann in der vergangenen Woche ein verdächtiges Auto am Hof gesehen hatte. Es sei schwarz gewesen mit GEL-Kennzeichen. Drei Männer hätten in dem Auto gesessen, die ihrem Mann völlig unbekannt waren. Dem war die Sache gleich seltsam vorgekommen, aber er hatte sich die Autonummer nicht mehr ganz merken können.