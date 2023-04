Seltener Beruf am Niederrheein Wie zwei Gocher zu Bootsbauern wurden

Goch/Kempen · Wenn man in Goch aufwächst, gibt es naheliegendere Berufswünsche als Bootsbauer. Zwei junge Niederrheiner haben sich trotzdem dafür entschieden – und arbeiten jetzt an echten Schmuckstücken in Kempen.

11.04.2023, 05:15 Uhr

Julia Janßen und Jakob Verhaegh haben in einem schmucken Boot bei Funger in Kempen Platz genommen. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik

Familie Verhaegh möge entschuldigen, dass man ihren Sohn mal schnell zum Gocher macht. Aber immerhin war er bis vor einem Jahr Gaesdoncker, und da kann man einen jungen Mann aus Kevelaer, wenn’s gerade passt, vielleicht einfach mal mit der Kollegin zusammen als Gocher bezeichnen. Julia Janßen, deren Mutter Barbara Koppers-Janßen lange Jahre „Koppers Krütt“ produziert hat, ein echtes Gocher Produkt aus Zuckerrüben, Äpfeln oder Birnen, hat sich vor zehn Jahren entschieden, nach dem Abitur ein Handwerk zu erlernen – sie ist Bootsbauerin geworden. Auch Jakob Verhaegh verzichtet auf akademische Weihen und macht etwas Handfestes: Beide arbeiten in der Werft von Christopher Funger in Kempen.