Ausstellung im Arnold-Janssen-Haus Vashma malt für die Freiheit der Frauen

Vieles ist kein Thema bei diesem Gespräch. Oder nur ganz am Rande. Die 26-jährige Vashma Ala Zahery könnte darüber sprechen, was sie in ihrer Heimat Kabul erlebt hat, wie die Taliban ihr und allen anderen Frauen und Mädchen jede Entwicklungsmöglichkeit nehmen. Sie könnte umfassend darüber klagen, wie anstrengend die Flucht war, wie groß die Sorge, der Schmerz, die Verunsicherung. Und wie es sich anfühlte, in einer Turnhalle zu leben, nur durch provisorische Raumteiler von fremden Menschen getrennt. Doch alles das hat Vashma hinter sich gelassen, sie ist nun eine junge Frau, die nach vorne blickt und gerne lächelt. Das tat sie auch im RP-Gespräch vielfach.