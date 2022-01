Ausgediente Weihnachtsbäume : Jugendverbände holen Tannenbäume in Goch ab

Ausgediente Tannenbäume werden in Goch wieder von Aktiven der Jugendverbände abgeholt. Foto: Heinz Schild

Goch Kolping- und Schützenjugend freuen sich über Spenden, wenn sie die ausgedienten Weihnachtsbäume einsammeln. In einigen Ortsteilen ist dazu eine Online-Anmeldung nötig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Erst wurden sie sorgsam und oft mit der ganzen Familie ausgesucht, dann liebevoll geschmückt, besungen und als Hintergrund für die Geschenke ins Wohnzimmer gestellt – und nun haben sie bald ausgedient. Was passiert mit den Tannenbäumen? In Goch werden sie wie in jedem Jahr wieder von den Jugendgruppen abgeholt.

„Weihnachten ist vorbei und die ersten Tannenbäume werden abgeschmückt. Aber wohin mit den Tannenbäumen?“ Die Kolpingjugend kennt auf diese Frage die Antwort. Am Samstag, 8. Januar, werden im Gocher Stadtgebiet von der Kolpingjugend sowie in Pfalzdorf von der Jugend des Schützenvereins 1926 Pfalzdorf die abgesungenen Tannenbäume eingesammelt. Die Kesseler Jugend sammelt die Bäume eine Woche später am 15. Januar ein. Alle Teilnehmer der Aktion sind geimpft und lassen sich vor dem Start der Aktion testen.

Die Ortsgruppen in Goch Stadtmitte und Pfalzdorf bitten alle Bürger, die Bäume bis spätestens 7.30 Uhr gut sichtbar sowie mit Namen und Hausnummer versehen an die Straße zu legen. Später herausgestellte Bäume können unter Umständen nicht berücksichtig werden. Für den Kesseler Ortsteil wird um eine Voranmeldung gebeten. In der Stadtmitte sammelt die Kolping Jugend am 8. Januar ein, wird an den Häusern klingeln und um eine Spende in Höhe von zwei Euro bitten, bei Rückfragen ist die Gruppe unter dem Instagram-Account „kolpingjugend.goch“ oder unter Telefon 0176 45973275 zu erreichen.

Die Jugend des Schützenvereins Pfalzdorf bittet ebenfalls um eine Spende, alternativ kann diese mit dem Hinweis „Tannenbaumaktion“ im Pfarrbüro St. Martinus Pfalzdorf (Hevelingstraße 110) abgegeben werden. Die Schützen-Jugend ist über die Facebook-Seite des Schützenvereins zu kontaktieren. Die Kesseler Jugend sammelt die Bäume am 15. Januar ein. Eine Anmeldung samt Adresse via Mail (kesselerjugendev@gmail.com) wird erbeten bis zum 14 Januar. Die Spende kann auch überwiesen werden: IBAN DE05320613844801955016.

(RP)