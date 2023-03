Musik seit 20 Jahren Jugendorchester Uedem lädt ein zum Jubiläumskonzert

Seit 20 Jahren besteht in diesem Jahr das Jugendorchester Uedem – das muss gefeiert werden. Zumal die Formation ganz wichtig für das öffentliche Leben des Ortes ist und manche Veranstaltung musikalisch belebt. Gar nicht zu reden vom Zusammenhalt des Nachwuchses. Den Auftakt in das Jubiläumsjahr macht ein Konzert. Es findet am Sonntag, 5. März, ab 16 Uhr im Bürgerhaus Uedem statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.