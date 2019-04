Jugend-Projekt : 72 Stunden, die lange Jahre wirken

Kalkar Fünf Kalkarer Jugendverbände wollen gemeinsam an der diesjährigen Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teilnehmen. Der Bau einer Grillhütte für das St. Nikolaus-Seniorenzentrum ist geplant

„In 72 Stunden etwas schaffen, das bleibt“, so fasst Christian Berendonk von den Messdienern Heilig Geist in Kalkar die Idee zusammen, die hinter der Aktion steht, die der BDKJ in unregelmäßigen Abständen organisiert. Zuletzt fand das Projekt im Jahr 2013 statt. Über 100.000 Jugendliche nahmen in ganz Deutschland teil. 4000 Projekte wurden verwirklicht, die noch heute bestehen. Beispiele sind etwa der Bau eines Klettergerüsts auf einem Spielplatz, die Gründung eines Gesprächskreises oder der Aufbau eines Hilfenetzwerkes. Vor Ort können die Jugendlichen selbst wählen, was sie konkret machen. Für Kalkar steht auf dem Plan, eine Grillhütte im Außenbereich des Seniorenzentrums an der Grabenstraße zu bauen. Auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern soll der Grillplatz mit Sitzgelegenheit zu einem Ort der Begegnung für die Heimbewohner werden. Wie Christian Berendonk mitteilt, ist auch an einen „Pfad der Sinne“ und Hochbeete als Aufwertung des Außenbereichs gedacht. Die Aktion findet vom 23. bis zum 26. Mai statt, die Zeit läuft offiziell ab 17.07 Uhr. Die teilnehmenden Jugendlichen sind im Alter zwischen sieben und 20 Jahren, zahlreiche Gruppenleiter der genannten Verbände helfen nicht nur organisatorisch, sondern packen auch mit an. Viel ist zu tun, denn aktuell ist dort, wo die Grillhütte stehen soll, nur Wiese. „Wir müssen ein Fundament machen und Stützen befestigen“, erklärt Jan van Weegen von den Jungschützen des Bürgerschützenvereins. Er selbst ist gelernter Tischler und zuversichtlich, dass die Aktion Erfolg hat. „Wir freuen uns sehr über das Projekt. Es bringt nicht nur die Bewohner unseres Heims zusammen, sondern auch Alt und Jung“, sagt Gerd Fleskes, Leiter des Seniorenheims.