Fachtagung im Mai Jugendhilfeeinrichtung Anna Stift in Goch arbeitet mit Marte Meo

Bei Marte Meo sind nämlich kurze Filme wesentlich, die im Alltag beziehungsweise in Situationen entstehen, in denen es schon mal schwierig wird. Die Kamera läuft, während Kinder miteinander spielen, während Mutter und Kind sich miteinander beschäftigen, beim Sprechen über Hausaufgaben. Vieles kommt da ans Licht, was nicht optimal läuft. „Aber das wird nicht gezeigt, sondern nur der Moment herausgenommen, der positiv ist, wo sich jemand richtig verhält. Das wird dann groß gemacht, ,gefeiert‘, wie wir sagen“, erklärt Heike Ihde, Sozialpädagogin und Marte-Meo-Therapeutin. Was sie alles falsch machen, hören Kinder und Mütter oft genug. Sie sollen aber stark werden an dem, was gelingt. Wenn eine Mutter sieht, wie sie ihr Kind anlächelt, es machen lässt, statt ständig einzugreifen und dafür gelobt wird, wird sie versuchen, auf diesem Weg weiter zu gehen. Diese Bestätigung ist eine Wertschätzung, die bewusst, aber auch unbewusst gut tut und sich auswirkt, erfahren die Fachfrauen in ihrer täglichen Arbeit.