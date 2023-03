Im Juni am Schwimmbad Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Kleve zelten in Goch

Goch · Am See von GochNess ist viel Platz, der im Juni für ein gemeinsames langes Wochenende der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis genutzt werden soll. Bei einer Stadtrallye steht auch ein Leistungsvergleich an.

01.03.2023, 05:45 Uhr

Fröhlich an der „Copa Gochana“ (v.l.): Bürgermeister Ulrich Knickrehm, Michael Janssen, Stefan Bömler (beide Feuerwehr) und Carlo Marks, Chef der Stadtwerke und des Freizeitbads GochNess. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Anja Settnik

Anders als in manch anderen Kommunen hat die Jugendfeuerwehr von Goch keine Nachwuchsprobleme. Dennoch legt die Wehrleitung Wert darauf, sich für die Zukunft der Abteilung einzusetzen und für sie zu werben. Deshalb hat sich die Freiwillige Feuerwehr Goch entschlossen, im Sommer eine schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen: Alle Jugendfeuerwehren aus dem Kreis sind eingeladen, an einem gemeinsamen Zeltlager teilzunehmen. Das findet statt vom 8. bis 11. Juni auf dem Gelände des Freizeitbades GochNess in Kessel. Die Wehrleitung und Schirmherr Bürgermeister Ulrich Knickrehm informierten schon einmal über die Pläne.