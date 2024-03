Für junge Leute bis 25 Jugendchorprojekt mit Pop-Kantorin in Goch

Goch · Am 7. März startet in Goch ein Jugendchorprojekt für junge Menschen, die gerne in einer Gruppe christliche und weltliche Popsongs singen wollen. Was Pop-Kantorin Anne Hartmann plant.

02.03.2024 , 05:15 Uhr

Anne Hartmann ist Kantorin der evangelischen Kirche Goch. Foto: Anja Settnik

Am 7. März startet Anne Hartmann ein Jugendchorprojekt für junge Menschen, die gerne in einer Gruppe christliche und weltliche Popsongs singen. Wer zwischen zwölf und 25 Jahre alt ist und gerne singt, ist herzlich eingeladen. Die Kantorin sagt: „Wir werden deutsche und englische Popsongs singen, sowohl christliche Lieder als auch Songs aus den Charts. Du kannst die Liedauswahl mitbestimmen, indem du bei der Anmeldung angibst, welches deine Lieblingslieder oder Lieblingssänger sind!“ Es sei nicht wichtig, ob man schon einmal im Chor gesungen hat oder Noten lesen kann. Die Hauptsache sei, dass der Spaß am gemeinsamen Singen vorhanden ist. „Es ist auch in Ordnung, wenn du erst einmal zur ersten Probe kommst und danach entscheidest, ob du wirklich mitmachen willst.“ Die Proben finden ab dem 7. März wöchentlich donnerstags von 17.45 bis 19 Uhr im evangelischen Begegnungshaus M4 (neben der evangelischen Kirche am Markt) statt. Auftreten wird der Chor im Rahmen der Ökumenischen Nacht der Chöre am 16. Juni gegen 18 Uhr. Probentermine sind der 7., 14. und 21. März, der 11., 18. und 25. April, der 2., 9. und 16. Mai und der 6. und 13. Juni von 17.45 bis 19 Uhr. Anne Hartmann ist die erste Pop-Kantorin weit und breit Musikerin aus Goch Anne Hartmann ist die erste Pop-Kantorin weit und breit Der Auftritt findet am 16. Juni zwischen 18 und 20 Uhr im Rahmen der Ökumenischen Nacht der Chöre statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen mit Angabe des Namens und des Alters bitte bis zum 5. März an anne.hartmann@ekir.de. Ein weiterer Termin, den zu notieren sich lohnt: Am 17. März ab 15 Uhr gibt es in der evangelischen Kirche am Gocher Markt ein Familienkonzert mit dem Titel „Die Schöpfung singt – singst du mit?“ Der Kinderchor der Kantorin engagiert sich, Mitmachen ist erwünscht. Familien mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren sind dazu aufgerufen. Der Kinderchor probt seit Anfang Januar. Der Eintritt zum Mitsingkonzert ist frei.

(RP)