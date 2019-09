4 : Viele Anlässe zum Feiern bei der Caritas in Kalkar

Viele Anlässe zum Feiern bei der Caritas in Kalkar

Kalkar (RP) Der Arbeitsalltag von Pflegekräften kann häufig sehr stressig verlaufen, doch die Mitarbeiter der Mobilen Pflege des Caritasverbandes Kleve nehmen sich zwischendurch bewusst Zeit, um besondere Ereignisse entsprechend zu würdigen.

So nutzen sie beispielsweise auch mal Dienstbesprechungen, um in Kalkar langjährigen Kolleginnen wie Ute Rogalla Schulz zum 20-jährigen und Marion Schoofs zum zehnjährigen Dienstjubiläum zu gratulieren.

In gemütlicher Runde bei Kaffee und Brötchen gaben die beiden so manche Anekdote preis und plauderten ordentlich aus dem Nähkästchen. Des Weiteren freuten sich die Anwesenden über den sehr guten Prüfungsabschluss ihrer Kollegin Jennifer Schoofs, die nun als Praxisanleitung im Team tätig ist.

„Ich bin froh, dass wir so ein bunt gemischtes Team sind, das sich gegenseitig unterstützt und füreinander da ist. Sonst hätten wir mit Sicherheit nicht das Glück, solche langjährigen und engagierten Mitarbeiter in unserem Kreise zu haben“, erklärte dazu die Pflegedienstleiterin Elke Huber-Groenewald, bevor es nach der Dienstbesprechung für alle Beteiligten wieder an die Versorgung der ihnen anvertrauten Menschen ging.