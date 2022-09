Hauptthema Integration : Stadtbücherei Goch feiert mit Vorlesestunden und Kindertheater

Die Stadtbücherei ist Teil der Bildungslandschaft von Goch. Sie besteht seit 50 Jahren, derzeit ist sie an der Pfalzdorfer Straße untergebracht. Foto: Anja Settnik

Goch Mit einer Jubiläumswoche und einigen Kinder-Vorlesestunden vorab feiert die Stadtbücherei Goch ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Abschluss tritt noch ein Kindertheater auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

(nik) Mit wärmsten Worten führte der Leiter der Gocher Kulturbühne, Stephan Mann, ins Thema ein: Es gebe in Goch (mehr als) einen Ort der analogen Kultur, einen Ort, an dem Menschen noch Bücher läsen. Wobei die Stadtbücherei schon lange viel mehr zu bieten hat als „nur“ Bilderbücher, Kinderbücher, Romane, Sachbücher, fremdsprachliche Bücher . . . Längst gehören Hörbücher für Kinder und Erwachsene, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften und Zeitungen, E-Books und DVDs zum Programm. Wobei letztere sich so langsam verabschieden; heute werden Filme bekanntlich „gestreamt“. Weshalb die immer zeitgemäße Stadtbücherei ab Oktober auch dies offeriert – „filmfriends“ heißt das Portal. Zum Filme online auf dem eigenen Fernseher, dem PC oder dem Tablet Schauen ist dann nur noch ein Bibliotheksausweis nötig, der für wenige Euro im Jahr jedermann haben kann.

Die Jubiläumswoche zum 50-jährigen Bestehen der Bücherei Goch ist in die Veranstaltungsreihe „Miteinander Momente“ eingebunden. Schließlich versteht sich die Adresse an der Pfalzdorfer Straße als Teil der kulturellen Begegnung, an der alle Einwohner teilhaben können. Noch bis zum 25. November findet im Rahmen des Integrationsfestes mit dem Namen „Miteinander Momente“ eine Reihe von Veranstaltungen statt, die die Vielfalt und Buntheit der Gocher Stadtgesellschaft feiern sollen.

Neben Kastell, Schwimmbad, Goli und Arnold-Janssen-Haus spielt dabei eben auch die Stadtbücherei eine wichtige Rolle. In der es übrigens auch vier Internet-Arbeitsplätze gibt für Menschen, die zuhause digital nicht so gut ausgestattet sind.

Die nächsten Vorlese-Termine für Kinder finden am 16., 23. und 30. September statt. Das „Abenteuer Vorlesen für Kinder von drei bis fünf Jahren beginnt an diesem Freitag um 15 und um 16 Uhr (“Erdnuss und Rotzko - Plötzlich Freunde“). Vorschulkinder sollten Freude haben am Freitag, 23. September, zu den gleichen Uhrzeiten, eine Woche später sind wieder die Jüngsten angesprochen („Eule Elli und die Sache mit dem Mond“).

Die eigentliche Jubiläumswoche findet vom 11. bis 15. November statt. Am Dienstag und Mittwoch sind leselustige Grundschüler um 11, 14 und 16 Uhr zu einer Büchereirallye eingeladen, am Donnerstag gibt es ab 14 Uhr einen internationalen Markt der Sprachen. Kinder ab sechs Jahren sollen den Klang verschiedener Sprachen erfahren Ein prominenter Muttersprachler: Der Pfarrer von Gocher Land, Uche Aba, der aus Nigeria stammt. Am Freitag steht einmal mehr die Vorlesestunde für Kinder ab drei Jahren auf dem Plan. Für alle Termine gibt es kostenlose Eintrittskarten nur in der Stadtbücherei!