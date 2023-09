Auch Überraschendes dabei Jubiläumskonzert der Mandolinenfreunde Goch

Den Höhepunkt des Festjahres der Gocher Mandolinenfreunde bildet das große Jubiläumskonzert am 24. September. Seit Jahren handeln die Gocher Zupfmusiker nach der Devise „Altes bewahren – Neues wagen!“ Dieses Motto spiegelt sich auch in der Konzertgestaltung wider. Schon der ausgewählte Veranstaltungsort, nämlich die alte Aula der Gesamtschule, ist Teil diese Konzeptes, fanden doch hier die ersten Konzerte nach dem Neuanfang in den 1950er Jahren statt, damals allerdings noch als Aula des städtischen Gymnasiums.