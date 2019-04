Spargel : Spargeldorf Kessel: Es ist angerichtet

Chantal Lemke und Mercedes Mrozinski vom Spargelhof Ophey in Kessel mit lauter Köstlichkeiten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Kessel. Der Spargelhof Ophey in Goch-Kessel ist inzwischen der einzige Anbauer des königlichen Gemüses im Örtchen. Seit acht Jahren betreibt die Familie zudem neben dem Hofladen ein Restaurant mit Spargelbuffet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Lukullus wäre am Niederrhein fündig geworden. Ein Ort, wo der antike Gourmet es sich hätte schmecken lassen, befindet sich zum Beispiel in Kessel an der Niers. Nicht weit vom Fluss entfernt und nah am Ortskern mit der St. Stephanus-Kirche betreiben Kerstin und Johannes Ophey seit acht Jahren ihr Restaurant und Hof-Café. Der Familienbetrieb in dritter Generation ist inzwischen einziger Spargelanbauer in dem Gocher Ortsteil, der als Spargeldorf berühmt ist.

Johannes Ophey kann fast alle seine Felder vom Hof aus zu Fuß erreichen. Auf die Idee, das beliebte Frühlingsgemüse nicht nur im Hofladen zu verkaufen, sondern auch „über den Teller“, kam Kerstin Ophey. So entstand 2011 das Restaurant, in dem während der Spargelsaison ein Buffet angeboten wird. „Wir haben ganz klassisch angefangen, mit Schinken, Schnitzel, Rührei als Beilagen“, erzählt Ophey. In den Jahren wurde das Angebot immer reichhaltiger, jetzt kann der Feinschmecker wählen zwischen Hähnchen- und Schweineschnitzeln, Lachsfilet und Schinken, roh oder gekocht, als Beilagen zum Edelgemüse. Rührei, gekochtes und gehacktes Ei mit Schnittlauch gehören zum Angebot, wie auch die selbstgeschlagene klassische Hollandaise. Aktuell bereichert ein Spargel-Risotto die Speisekarte. Bandnudeln mit Julienne-Gemüse sind auch beliebt bei jenen, die die Sprossen von „Asparagus officinalis“ nicht mögen.

info Der Spargelmarkt lockt zum 18. Mal nach Kessel Kessel Das Spargeldorf hat rund 2200 Einwohner und gehört seit 1969 zur Stadt Goch. Der lockere, sandige Boden eignet sich besonders gut für den Spargelanbau. Spargelmarkt Jedes Jahr organisiert der Verkehrs- und Heimatverein Kessel den Spargelmarkt rund um die St. Stephanus Kirche. In diesem Jahr findet er am 18. Mai statt. Restaurants Es gibt drei Spargelrestaurants in Kessel: Spargelhaus Kuypers-Willemsen, Gasthaus Stoffelen und Ophey´s Spargelrestaurant.

Die Kartoffeln kommen gekocht, gebraten oder in Krokettenform dazu. Auch Kartoffeln und Gemüse stammen aus eigenem Anbau. „Regionalität ist uns wichtig“, betont Kerstin Ophey. Ihre Haus- und Hofmetzgereien seien Jaron in Hasselt und das Petrusheim in Weeze. Den passenden Wein bezieht die Wirtin aus Rheinhessen, im Wochenwechsel gibt es verschiedene Digestifs und Aperitifs. Für die aktuelle Saison wurde eingekauft bei der Feinbrennerei Sasse im Münsterland. Klangvolle Sorten wie Holunderblütenlikör, Kaffee Arabica oder Kakao mit Nuss (und Überraschungseffekt) runden das Festessen ab.

Zum Buffet, das während der Saison täglich außer montags angeboten wird, gehört auch der Klassiker Spargelcremesuppe oder als Variante: Spargelkraftbrühe. Eine kleine Überraschung aus und mit Spargel als Gruß aus der Küche gehört für jeden Gast dazu. Im Laufe der Jahre kamen auch außerhalb der Saison immer mehr Buchungen für das Hofcafé dazu. Beliebt als Geburtstagsfeier am Vormittag ist das Frühstücksbrunch oder die niederrheinische Kaffetafel im gemütlichen Rahmen am Nachmittag. In diesem Jahr war der Spargel schon Ende März bereit, gestochen zu werden.

Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Restaurants laufen daher seit Wochen auf Hochtouren. Spargel wird bereits täglich gestochen und im Hofladen und an den zwei Verkaufsstellen in Qualburg und der Klever Oberstadt verkauft. In zwei bis drei Wochen sind auch die Erdbeeren reif, die Johannes Ophey in Schutztunneln anbaut. Aus ihnen kreiert seine Ehefrau dann Desserts und backt die klassische Erdbeertorte für das Hofcafé.