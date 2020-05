Kommunalwahl 2020 : Jörg Lorenz führt die SPD Uedem in die Kommunalwahl

Uedem Die Uedemer Sozialdemokraten wollen einen Fragenkatalog für den bündnisgrünen Bürgermeister-Kandidaten Dominique Willing erstellen und sich dann entscheiden, ob sie eine Wahlempfehlung abgeben.

„Es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, viele neue Genossen zu gewinnen, die in Uedem verwurzelt sind und aus Überzeugung für eine bessere Gemeinde streiten wollen“, sagt Jörg Lorenz. Ihr Wahlprogramm wollen die Sozialdemokraten erst im Juni verabschieden. „Kern unseres Wahlkampfes wird sein, für eine Verkehrsberuhigung in Uedem zu werben, das Gemeindemarketing zu verbessern und Stadtfeste zu pflegen und zu erhalten und Uedem noch familienfreundlicher zu machen“, sagt Stalder-Thon.

Noch ist offen, wie sich die SPD in der Bürgermeister-Frage positioniert. Nachdem die Genossen in ihren eigenen Reihen keinen geeigneten Kandidaten gefunden hatten, beschäftigen sie sich nun mit dem bisher einzigen Herausforderer von Bürgermeister Rainer Weber: Dominique Willing. Es sei etwa denkbar, eine Wahlempfehlung für ihn auszusprechen. Der parteilose 31-Jährige wurde am vergangenen Freitagabend von den Bündnisgrünen aufgestellt (wir berichteten). Auch Jörg Lorenz war bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus vor Ort, um einen Eindruck des Kandidaten zu gewinnen. „Ich habe noch kein tiefsitzendes Bild erhalten. Das lief alles ein wenig oberflächlich ab. Vielleicht auch, weil die Grünen Dominique Willing bereits kannten, bestand keine Notwendigkeit, sich intensiv mit ihm zu beschäftigen“, sagt Lorenz. Dennoch sei man bereit, den Austausch mit dem Studenten zu suchen. So werde man in den nächsten Tagen einen Fragenkatalog entwerfen, den man Willing zu senden wolle. In der Folge soll es zu Gesprächen mit dem Kandidaten kommen.