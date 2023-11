Joe Bausch in Uedem Ein Leben zwischen Schwerverbechern

Joe Bausch ist einer, dem man so leicht nichts erzählt. Mehr als 30 Jahre war er Gefängnisarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl, einem der größten Gefängnisse Deutschlands. In Werl sitzen viele schwere Jungs. Männer, die zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. Männer, die so viel auf dem Kerbholz haben, dass die Justiz in ihnen eine Gefahr für die Allgemeinheit sieht. Männer, die getötet, vergewaltigt und geraubt haben.