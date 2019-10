Goch : Abenteuer-Vorlesestunden in Goch im Monat Oktober

GOCH Vorlesepaten lesen jeweils am Freitag in der Stadtbücherei Goch vor.

Am Freitag, den 11. Oktober, liest Vorlesepatin Brigitte Motzki um 16 Uhr aus dem Bilderbuch „Das größte Glück der Welt“ vor. Was genau ist eigentlich Glück? Wie sieht es aus? Kann man es anfassen und in die Tasche stecken? Und wo bekommt man es her? Die kleine Wölfin Yaya hat sich in den Kopf gesetzt, für ihren Vater Glück zu besorgen. Doch das ist gar nicht so leicht. Von den anderen Tieren im Wald erfährt sie, dass man Glück nicht im Laden kaufen, aber teilen kann, dass man Glück nicht wie einen Gegenstand festhalten, aber in seinem Herzen spüren, schmecken und sehen kann. Kurzum: Das Glück bedeutet für jeden etwas anderes. Was wohl Papa Wolfs größtes Glück ist? Diese herzerwärmende Bilderbuchgeschichte ist die schönste Liebeserklärung, die Eltern ihrem Kind machen können. Denn das größte Glück für Papa Wolf ist natürlich seine kleine Tochter, die schließlich versteht, dass man nicht in die weite Welt hinausziehen muss, um sein Glück zu finden.