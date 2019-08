Goch : Anmeldung für Gocher Kindertagespflege online

Teamleiterin Susanne Hülsmann (Mitte) und daie Mitarbeiterinnen der Fachberatung Tagespflege Christa Wouters (l.) und Marion Janßen (r.). Foto: Torsten Matenaers

(RP) Analog zum Online-System für die Vergabe von Kindergartenplätzen in Goch (KITA-ONLINE) gibt es jetzt auch eine Variante für die Vergabe von Kindertagespflegeplätzen (TPF-ONLINE). Unter www.goch.de/tpfonline/ können die Eltern die Bedarfsanmeldung in drei Schritten (Auswählen, Anmelden, Abschicken) am Computer selbst durchführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken