Gaesdonck : Jazz und Filmmusik mit Bigband-Profis

Goch Landespolizeiorchester NRW probte zusammen mit der Bigband der Gaesdonck.

(nik) Es war ein Experiment, und das Ergebnis ist eindeutig: Mal mit professionellen Orchestermusikern gemeinsam zu spielen, Technik zu verfeinern und an den Stücken zu feilen, das hat die Mitglieder der Bigband des Collegium Augustinianum Gaesdonck weitergebracht. Beim Abschlusskonzert zum Workshop mit dem Landespolizeiorchester NRW gab es reichlich bestätigenden Applaus, und was für die Jugendlichen vermutlich noch mehr zählte, war die Anerkennung der erwachsenen Kollegen.

Polizei-Bigband-Chef Hans Steinmeier, seit vielen Jahren mit seiner Truppe unter anderem auch an Schulen unterwegs, versicherte, dass die Gaesdoncker Jungmusiker auf einer Skala von eins bis zehn ,eine klare zehn‘ seien. Das ging runter wie Butter – am meisten vermutlich beim Gaesdoncker Dirigenten Philipp Niersmann und bei Musiklehrer Daniel Verhülsdonk.

Wie beim Konzert, als in der ersten Hälfte die Jugend, verstärkt um einige Profis, vorwiegend Filmmusiken spielte (Madagascar, African Symphony, Blues Brothers Revue, Selections Fromm Moana), nach der Pause zeigten dann die Profis, was sie so alles drauf haben: Swing, Funk, Latin, vor allem Jazz, wan nicht zuletzt der Gastsolist mit seinem Gesang unterstützte. Fürs Publikum anregend, weil in einer Schulaula selten in dieser Qualität gehört, für die Kinder etwas fremd. Jazz ist wohl eher etwas für die Eltern- Generation.