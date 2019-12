Goch : „Grosse Klappe – Die Erste“ im Goli-Theater

Jan van Weyde, Stand Up Comedian, kommt nach Goch. Foto: Stadt Goch

(RP) Er lebt von Ersprochenem! Jan van Weyde, Stand Up Comedian und Synchronsprecher aus Köln. Am Donnerstag, den 9. Januar 2020 ist er um 20 Uhr mit seinem Solo-Programm ,,GROSSE KLAPPE - die Erste" im Goli-Theater zu Gast. Tickets zum Preis von 22 Euro gibt es bei der KulTOURbühne im Rathaus sowie online bei www.golitheater.de. Präsentiert wird Jan van Weyde vom Goli-Theater in Kooperation mit der KulTOURbühne Goch.