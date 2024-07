TV-Show „Lass dich überwachen“ Jan Böhmermann feiert Simon aus Uedem für einen Salatkopf

Aber von vorne. Die Kamera fährt suchend über das Publikum und bleibt auf dem Gesicht von Simon van de Loo stehen. „Pech gehabt“, kommentiert er trocken. Wohl noch nicht wissend, was Böhmermann über ihn und sein Team ausgegraben haben. „Du bist doch der Simon aus dem Internet“, sagt Böhmermann, ehe er van de Loo auf die Bühne holt – zu den Klängen eines kleinen Liedchens, das extra für ihn geschrieben wurde und schon einige Daten verrät: „Simon, 31 Jahre jung, macht Fotos, isst Salat. Aus Uedem voller Schwung, mit dem Onewheel durch die Stadt.“ Für die „ein, zwei Leute“, die Simon noch nicht kennen, so Böhmermann, soll der 31-Jährige erklären, was ihn so berühmt gemacht habe. „Ich wusste ja nicht, dass ich schon so berühmt bin“, kontert dieser. Dass er so bescheiden bleibe, mache ihn sympathisch, sagt Böhmermann. Ob er das immer sei? „Wahrscheinlich ist die Antwort nein“, sagt van de Loo.