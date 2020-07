CDU : Baumann: Um jede Stimme kämpfen

Jan Baumann tritt für die CDU als Bürgermeisterkandidat in Goch an. Foto: Foto: Tobias Koch (www.tobiaskoc/Tobias Koch

Goch Die Gocher CDU hat 16 Seiten starkes Wahlprogramm erarbeitet. Die Christdemokraten sehen die Stadt weit hinter ihren Möglichkeiten. Jan Baumann, CDU-Bürgermeisterkandidat, will mehr für Goch erreichen.

Die Gocher Christdemokraten stehen kurz vor der Fertigstellung ihres Wahlprogramms. Mit einem umfassenden inhaltlichen Angebot will die CDU die Bürger bei den Kommunalwahlen am 13. September von sich überzeugen. Das Wahlprogramm adressiert insgesamt zwölf Themenbereiche. Von der Innenstadtbelebung über eine familienfreundlichere Stadt und den Infrastrukturausbau bis hin zu Klima- und Umweltschutzaspekten findet sich in dem Programm vieleswieder, was derzeit in der Gocher Bevölkerung zum Teil auch kontrovers diskutiert wird. CDU-Schwerpunkte bilden die Bereiche Wirtschaftsförderung, Familie und Innenstadtgestaltung.