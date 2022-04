Karnevalsverein : KCC Goch stellt den Jahresplan für 2022 vor

Hoffen, dass in der nächsten Session wieder gefeiert werden kann (v.l.): Heidi Meesters, Fabienne Wennekers, Verena Meesters, Monique Kappes und Andreas Schilloh. Foto: Verein

GOCH Die Karnevalsabteilung von Concordia, die „Grünen“ in Goch, hatte ihre Jahreshauptversammlung. Alle hoffen, dass die nächste Session stattfinden kann.

Am Tag der Veranstaltung galten noch strengere Coronavorschriften, dennoch war der Besucherandrang der Jahreshauptversammlung sehr gut, freut sich der Vorstand des KCC Goch. Die 1. Vorsitzende der Concordia-Karnevalsabteilung, Heidi Meesters, begrüßte die Mitglieder. Nach Verlesung des Geschäftsberichtes durch den 2. Vors. Andreas Schilloh (Geschäftsführerin Annika Veltkamp war verhindert) und dem Bericht von Kassierer Jürgen Meesters, der anstandslos bestätigt wurde, stand der Bericht der Tanzsportabteilung an. Die dort gewählte Jugendwartin Alexandra Männchen wurde einstimmig bestätigt. Die Entlastung des Vorstandes war eine weitere Formalie. Als neue Kassenprüferin wurde Maria Winkels gewählt.

Bei der anschließenden Ehrung wurde für (karnevalistische) elf Jahre Vereinszugehörigkeit mit der Vereinsnadel und dem Jubiläumssekt Achim Zanders ausgezeichnet. 22 Jahre sind dabei: Fabienne Wennekers, Verena Meesters, Monique Kappes, Norbert Joosten und die Vereinswirte Beate und André Lang. Aber auch einige Termine wurden bekannt gegeben: 8. April Gardistenversammlung, 16. April Osterfeuer auf dem Concordia Sportplatz, 14. Mai Einladung der Ehrengarde Düsseldorf, 12. Juni Vereinsfest Haus am See und am 13. August gemeinsames Fest KCC-VP-RW ab 11.11 Uhr im Vereinslokal Poorte Jäntje.