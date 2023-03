Jahreshauptversammlung Feuerwehr Goch Sirenen künftig nur noch selten zu hören

„Die Frage, ob unsere Arbeit gefährlich ist, müssen wir als Feuerwehr der Stadt Goch seit dem 12. August 2022 mit ja beantworten“, so Feuerwehrchef Stefan Bömler im Rahmen der Jahreshauptversammlung im gut gefüllten Kastell. Bömler bilanzierte das vergangene Jahr und sprach den Brand einer Gewerbehalle am Hörster Weg an, bei dem zwei Feuerwehrleute schwere Verletzungen erlitten hatten. Allerdings zeigte sich Bömler in seiner Rückschau auch erfreut darüber, dass die coronabedingten Ausbildungsrückstände zwischenzeitlich kompensiert werden konnten, was auf das Vorziehen der Module sowie das Engagement der Ausbilder und Auszubildenden zurückzuführen sei. Hinzu käme die weiterführende Ausbildung auf Kreisebene und am Institut der Feuerwehr in Münster.