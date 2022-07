Christian Meringolo spielt : Italienische Nacht im Gocher Museumsgarten

Goch Christian Meringolo spielt Anfang August mit seiner Band im Gocher Museumsgarten. Dazu werden landestypische Getränke und Spezialitäten aufgetischt.

(RP) Zum Ferienausklang veranstaltet die Kultourbühne der Stadt Goch am Freitag, 5. August, ab 20.30 Uhr ein Live-Konzert des italienischen Musikers Christian Meringolo und seiner Band. Dazu werden landestypische Weiß- und Rotweine sowie Prosecco, Sprizzione oder italienisches Bier serviert. Pizza sowie Käse- und Wurstspezialitäten komplettieren das Cateringangebot. Das einzigartige Ambiente des Gocher Museumsgartens soll durch eine stimmungsvolle Beleuchtung untermalt werden, auch eine Tanzfläche wird vorhanden sein.

Christian Meringolo ist ein Allrounder in der Musikszene, ein Individualist in Stilistik und musikalischem Ausdruck, aber vor allem ist er authentisch und bodenständig. Befragt nach Idolen oder Einflüssen bekannter Musiker nennt er Eros Ramazotti, Zuccero, Eric Clapton und Jonny Cash. Mittlerweile ist seine Livemusik in Deutschland, Österreich, Kroatien und Italien gefragt. Neben seinem Cover-Repertoire, das unter anderem Adriano Celentano, Albino und Romina Power sowie Eros Ramazotti umfasst, dürfen auch englische Pop Songs von den Beatles, Bryan Adams oder Bob Marley nicht fehlen. Im Juni 2022 erschien bereits sein drittes Studioalbum „Solare“ mit eigenen Song-Kompositionen.