Im Gocher Kastell : Ein ganz besonderes Konzert

Geigerin Isabella Kubiak hat polnische Wurzeln und spielte oft bei Meisterkursen nahe der ukrainischen Grenze. Nun konzertiert sie mit ihrem Quartett und Schülern im Kastell; Veranstalter ist die Kulturbühne. Foto: Isabella Kubiak

Goch Sie ist in Goch aufgewachsen, hat in Gaesdonck Abitur gemacht und dann Musik studiert. Wegen ihrer polnischen Wurzeln fühlt sich die Geigerin Isabella Kubiak den Ukrainern nahe und gibt für sie am Sonntag, 16 Uhr, ein Konzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Sie hat einen besonderen Blick auf die Menschen in der Ukraine, einen freundschaftlichen, vertrauten. Denn die Geigerin Isabella Kubiak wurde in Polen geboren, spricht die Sprache ihrer Eltern ebenso wie die des Landes, in der die Familie heimisch wurde. „Wenn ich polnische Zeitungen lese oder andere Medien anschaue, ist dort das Drama in der Ukraine noch viel präsenter als in Deutschland. Es lässt die Menschen nicht los. Ich habe selbst viele Jahre lang an einem Meisterkurs im Osten Polens nahe der ukrainischen Grenze teilgenommen, da kam schnell das Gefühl auf, irgendwie helfen zu müssen.

Weil die 31-Jährige an den Musikschulen des Kreises Kleve unterrichtet, hat sie viel Kontakt zu jungen Leuten; mehrere ihrer Schüler hätten sie darauf angesprochen, etwas für die Ukraine tun zu wollen. Dazu kommt es jetzt am Sonntag, 27. März, im Gocher Kastell. Es konzertieren Dozenten der Musikschulen, das Morizot-Quartett um die Gocherin und drei ihrer Schülerinnen. Das Programm ist ein besonderes: Neben bekannten Vertretern der Romantik sind es ukrainische Komponisten und der Russe Schostakowitsch, auf denen der Fokus liegt.

Studiert hat die junge Frau, die Mitglied der Haldern Strings war und jahrelang bei der Gocher Stringtime spielte, in Rostock, sie trat zusammen mit der polnischen Kammerphilharmonie Sopot und der Norddeutschen Philharmonie Rostock auf. Nach Praktika bei den Hamburger Symphonikern und der Norddeutschen Philharmonie Rostock wurde sie stellvertretende Konzertmeisterin des Theater Vorpommern, spielte auch schon als 2. Konzertmeisterin Bachs Matthäuspassion im Großen Tschaikowky-Saal der Moskauer Philharmonie. Jetzt ist sie erstmal wieder am Niederrhein zuhause und bildet den Nachwuchs aus.

„Gemeinsam mit drei Freunden aus dem Studium gehöre ich zum Quartett Morizo, der Name ehrt den französischen Bogenmacher Louis Morizo“, erklärt sie. Neben ihr, der geborenen Polin, sind eine weitere Geigerin aus Rumänien, ein Bratschist aus der Ukraine und ein Cellist aus Deutschland dabei. „Wir haben uns für Goch ein Programm ausgedacht, das zur Situation passt. Es sollte nicht allzu fröhlich sein, und uns war wichtig, ukrainische Komponisten einzubeziehen“, sagt Isabella Kubiak. Entschieden haben sich die vier Akteure schließlich neben Bekanntem von Schubert und Schumann für ein Stück von Akimenko und ein weiteres von Kostenko, zum Schluss wird es das 8. Streichquartett von Schostakowitsch geben. Dieser Russe mit polnischen Wurzeln sei ein sehr politischer Künstler gewesen. „Er hat immer Probleme mit dem sowjetischen System gehabt, er sagte selbst, er habe sich physisch und psychisch dem Tode nah und als Gefangener des Systems gefühlt“, berichtet die 31-Jährige. So hat er in sein 8. Streichquartett einen akusitschen Bombenhagel hinein komponiert; wer neben der Melodie auf den lang anhaltenden Akkord hört, sollte ihn wahrnehmen. „Zur russischen Musik seiner Zeit passte das Stück, das auch jüdische Weisen enthält, überhaupt nicht“, findet Kubiak. Deshalb kann man es in dieser Zeit dem Konzertpublikum umso besser präsentieren.