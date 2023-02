Bilderbuchkino Neue Reihe „Goli macht clever“ startet im März

Auf der großen Kinoleinwand des Gocher Goli Theaters werden Bilder gezeigt, die von einer Hobbymalerin stammen, die zunächst als Autorin bekannt wurde. Die Uedemerin Annabel Gräfin von Arnim erzählt von den alltäglichen Schwierigkeiten und Freuden auf dem Bauernhof in den 50er Jahren, so wie sie es selbst erlebt hat. Mit einer Diashow voller detailgetreuer und liebevoll gemalter Aquarelle führt sie durch die Geschichten einer Kindheit auf dem Bauernhof, wie sie fröhlicher, bunter, erlebnisreicher kaum sein kann – dank der vielen verschiedenen Tiere, die es auf jedem Hof gab. „Was die Kinder mit den Tieren erleben, wie sie am Leben der Tiere auf dem Hof teilnehmen, das erzählt sie in fröhlichen, witzigen, teils erstaunlichen Szenen“, berichtet das Goli-Team.