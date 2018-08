Irische Landfahrer verlassen Kevelaer bald wieder

Kevelaer Bislang ist ihr Besuch ohne Folgen für Polizei und Ordnungsamt verlaufen. Ab Donnerstag müssen die Irish Travellers schon wieder abreisen.

Nachdem der Besuch im vergangenen Jahr mit einem Biss in die Wade endete, geht es diesmal mit Gummistiefeln geschützt zu den Irischen Landfahrern. Die sind wieder zum Fest Mariä Himmelfahrt nach Kevelaer gekommen, wieder haben sie viele aggressive Vierbeiner dabei. Und über die Kamerateams der Privatsender, die zwischen den Wohnwagen an der Delbrückstraße nach Bildmaterial suchen, freut sich hier keiner. „No Video, Camera out“, heißt es immer wieder laut und deutlich.

Hierhin hat die Stadt die Traveller geschickt, die sich am Dienstag zunächst am Europaplatz getroffen hatten. Erst waren es sieben Gespanne, inzwischen sind knapp 30 Autos mit Wohnanhängern an der Straße versammelt. Bis Donnerstag 12 Uhr sollen die Traveller das Gelände wieder verlassen haben, sonst drohen 500 Euro pro Tag.