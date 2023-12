Sanierung des künftigen MVZ Goch investiert in Schulen, MVZ und Flüchtlingsunterkünfte

In Goch werden die städtischen Investitionen weitgehend im Vermögensplan abgebildet. Für das neue Jahr 2024 stehen dort knapp 12 Millionen Euro, finanziert aus Eigenmitteln, über Kredite und über Zuschüsse und Beiträge Dritter. Auch Investitionspauschalen und Geld aus Förderprogrammen wird dorthin weitergeleitet. Da in den vergangenen Jahren schon sehr viel in Schulbau investiert wurde, ist da diesmal nicht so viel nötig: Knapp 2,4 Millionen Euro sollen in diesem Bereich verbaut werden.