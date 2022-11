Guido Cantz in Goch : „Meinem Fernseher habe ich ein Liebeslied gewidmet“

Der ehemalige Moderator von „Verstehen Sie Spaß?“ tritt am 2. Dezember in Goch auf. Seine Show „Das volle Programm“ dreht sich rund um das Thema Fernsehen und seine Liebe dazu. Foto: Porz Entertainment, Patrick List

Interview Goch Am 2. Dezember tritt Comedian Guido Cantz im Kulturzentrum Kastell Goch auf. Im Interview spricht er über seine Show „Das volle Programm – Ich sehe was, was du nicht siehst“ und über seine Zeit als Moderator.